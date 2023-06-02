Белый дом: США и союзники удовлетворили потребности ВСУ для контрнаступления

В Белом доме не сомневаются, что удовлетворили потребности ВСУ для наступления Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не сомневаются в том, что удовлетворили потребности Киева для начала контрнаступления украинской армии.

“Мы очень довольны тем, что мы удовлетворили все потребности Украины для проведения ими наступления, когда это произойдет - решать им, но мы уверены, что мы сделали все, что могли и, когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединенные Штаты”, — заявил Кирби на брифинге.

Он отметил, что союзники Киева “сделали много”, но готовы сделать еще больше в “предстоящие недели и месяцы”.

При этом недавно заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что основной целью европейского турне президента Украины Владимира Зеленского было запросить дополнительную военную помощь. По его словам, уровня оборудования, которое есть у ВСУ, еще недостаточно для начала контрнаступления.

Сайт KP.RU рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала и раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.