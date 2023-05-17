В офисе Зеленского заявили, что Украине не хватает оружия для начала контранступления

В офисе Зеленского заявили, что Украина не имеет достаточно ыооружений для контрнаступления. Фото: REUTERS

Основной целью европейского турне президента Украины Владимира Зеленского было запросить дополнительную военную помощь. Об этом заявил заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква.

«К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление», - сказал Жовква в интервью телеканалу Sky News.

Ранее экс-разведчик США Риттер заявил, что ВСУ, скорее всего, никогда не пойдут в контрнаступление.

Попытка украинского контрнаступления не увенчается успехом, и скорее подарит преимущество России, нежели приведёт к каким-либо выгодным для Украины и Запада результатам. Об этом написали в своей статье для Foreign Affairs Майкл Кофман и Роб Ли.

Тем временем генерал США Хертлиг высказал мнение, что Украина долго готовится к контрнаступлению из-за больших рисков.

Напомним, Владимира Зеленского назвали «попрошайкой года» после его публикации в Twitter об итогах поездки в Великобританию.

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