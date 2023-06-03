Медведев о релокантах: «Расплодились, словно вши и разбежались по сальному европейскому телу»

Медведев завил, что для уехавших не будет возврата к «светлому» европейскому прошлому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя «сладкие грезы» о возвращении к прежнему уехавших из России граждан, заявил о невозможности возврата к «светлому» европейскому прошлому для уехавших, отметив также, что сегодняшняя Россия стала совсем другой страной.

«Доморощенные аналитики "из бывших", которые расплодились, словно вши, и разбежались по сальному европейскому телу кто куда, не могут, да и не хотят понять одной простой истины. Россия сегодня - совсем другая страна», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

По словам политика, на сегодняшний день мечтать о возврате в «дружную европейскую семью» могут только отщепенцы, которые забывают про гибель россиян. Как он отметил, релоканты одиноки и никому уже не нужны. «Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью», - добавил он.

Медведем также заявил о том, что любой будущий политический лидер, желающий изменить возникший с прошлого года дискурс развития России, будет воспринят как изменник.

Напомним, ранее Медведев призвал навсегда оставить сохраняющиеся неоколониальные практики в прошлом, уступив место новому многополярному мироустройству. Как он заявил, нынешний миропорядок справедливым назвать нельзя.