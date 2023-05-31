Медведев призвал навсегда оставить в прошлом сохраняющиеся неоколониальные практики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал навсегда оставить сохраняющиеся неоколониальные практики в прошлом и уступить место новому многополярному мироустройству.

“Тема борьбы с неоколониализмом не просто актуальна, она остается одной из самых острых, может быть вполне современных проблем текущей политической жизни... Очевидно, что сохраняющиеся пагубные неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству”, — заявил политик на “Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма”.

Также Медведев отметил, что текущий миропорядок нельзя назвать справедливым, поэтому задача России – защитить право людей на самостоятельное определение вектора развития.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит в процессе перехода к многополярному миру никаких перспектив и компромиссов, способных это затормозить. По его словам, в этом движении могут быть некоторые паузы и “передышки”, но эпоха перехода от подчинения гегемону уже наступила, а стремление к многополярности разделяют с Россией многие страны мира.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что тенденция к многополярности в мире – неизбежна, и этот тренд будет только усиливаться, а его противники проиграют.