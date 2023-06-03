Лавров назвал целью Запада поссорить братские народы России и Белоруссии

Сергей Лавров назвал целью Запада рассорить народы России и Белоруссии Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил целью Запада рассорить братские народы России и Белоруссии для того, чтобы избежать укрепления Союзного государства.

Об этом сказано в приветствии Лаврова на российско-белорусском форуме историков в Москве. Текст приветствия зачитала директор Историко-документального Департамента МИД РФ Надежда Баринова.

В тексте приветствия министра иностранных дел РФ говорится о циничных попытках коллективного Запада фальсифицировать историю, исказить факты, переписать учебники, а также сносить исторические памятники.

"Цель очевидна - посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм, поссорить наши братские народы в расчете не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства", - сказано в тексте приветствия Сергея Лаврова. По мнению главы МИД РФ, противостоять стремлениям Запада можно посредством воссоздания "объективной картины прошлого", а именно подготовить монографии, которые посвящены созданию Союзного государства.

Напомним, в мае Сергей Лавров сообщил об усталости "глобального большинства" от домогательств коллективного Запада, которые навязывают другим странам занять антироссийскую позицию.