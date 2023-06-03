Зеленский утверждает, что ВСУ готовы начать контрнаступление Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинских войск к контрнаступлению.

«Я не знаю, сколько по времени оно займет. Если честно, оно может сложиться по разному, но мы сделаем это», - сказал украинский президент, комментируя в интервью газете The Wall Street Journal вопрос о возможном контрнаступлении.

При этом Зеленский в очередной раз при этом потребовав дополнительное вооружение от западных стран. Украинский лидер назвал единственной системой вооружений в мире, способной обеспечить защиту Украины от российских ракет, американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По его словам, Киеву требуется 50 таких систем.

Как писал сайт KP.RU, в интервью Зеленский заявил о том, что контрнаступление может пойти по разным сценариям, допустив, что оно обойдется Киеву дорого.