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НовостиПолитика3 июня 2023 11:11

Зеленский утверждает, что ВСУ готовы начать контрнаступление

Президент Украины вновь потребовал дополнительное вооружение от западных стран
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский утверждает, что ВСУ готовы начать контрнаступление

Зеленский утверждает, что ВСУ готовы начать контрнаступление

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинских войск к контрнаступлению.

«Я не знаю, сколько по времени оно займет. Если честно, оно может сложиться по разному, но мы сделаем это», - сказал украинский президент, комментируя в интервью газете The Wall Street Journal вопрос о возможном контрнаступлении.

При этом Зеленский в очередной раз при этом потребовав дополнительное вооружение от западных стран. Украинский лидер назвал единственной системой вооружений в мире, способной обеспечить защиту Украины от российских ракет, американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По его словам, Киеву требуется 50 таких систем.

Как писал сайт KP.RU, в интервью Зеленский заявил о том, что контрнаступление может пойти по разным сценариям, допустив, что оно обойдется Киеву дорого.