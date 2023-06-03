Зеленский полагает, что контрнаступление может пойти по разным сценариям Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущее контрнаступление украинской армии может пойти совершенно по разным сценариям.

«Не знаю, сколько времени это займет … Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы намерены это сделать, и мы готовы», - заявил украинский лидер, комментируя в интервью газете The Wall Street Journal вопрос о возможном контрнаступлении, а также отметив, что это может обойтись Киеву дорого.

Напомним, накануне издание The Hill допустило, что провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в возможном контрнаступлении приведет к резкому падению уровня поддержки Зеленского со стороны западных стран.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, в Белом доме заявили о том, что Вашингтон и союзники удовлетворили потребности украинской армии для контрнаступления.