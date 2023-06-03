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НовостиПолитика3 июня 2023 11:03

Зеленский полагает, что контрнаступление может пойти по разным сценариям

Украинский президент допустил, что контрнаступление обойдется Киеву дорого
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский полагает, что контрнаступление может пойти по разным сценариям

Зеленский полагает, что контрнаступление может пойти по разным сценариям

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущее контрнаступление украинской армии может пойти совершенно по разным сценариям.

«Не знаю, сколько времени это займет … Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы намерены это сделать, и мы готовы», - заявил украинский лидер, комментируя в интервью газете The Wall Street Journal вопрос о возможном контрнаступлении, а также отметив, что это может обойтись Киеву дорого.

Напомним, накануне издание The Hill допустило, что провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в возможном контрнаступлении приведет к резкому падению уровня поддержки Зеленского со стороны западных стран.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, в Белом доме заявили о том, что Вашингтон и союзники удовлетворили потребности украинской армии для контрнаступления.