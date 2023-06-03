Эрдоган принял присягу и официально вступил в должность президента Турции Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии инаугурации принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Пост президента Турции Эрдоган занимает с августа 2014 года и будет занимать еще в течение пяти лет.

Напомним, 28 мая глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки бюллетеней он получил более 52% голосов и обеспечил победу над своим соперником – единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Сайт KP.RU рассказывал, что западные издания после победы Эрдогана в унисон предрекают Турции продолжение жесткого правления, а также ожидают усиления роли республики на мировой арене. Издание Politico отмечало, что победа Эрдогана может иметь значение далеко за пределами Анкары, поскольку Турция стоит на перекрестке Европы и Азии и играет ключевую роль в НАТО. Эрдоган превратил свою страну из нации, ориентированной в основном на себя, в геополитического игрока.