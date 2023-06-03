Мезенцев сообщил, что дети из Донбасса ездили в Белоруссию на законных основаниях

Госсекретарь Союзного Государства Мезенцев: дети из Донбасса ездили в Белоруссию на законных основаниях Фото: Валерий Шарифуллин/ТАСС

Государственный секретарь Союзного Государства (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил, что дети из Донбасса, которые ездили на отдых в санатории Минской области, посещали Белоруссию на законных основаниях.

“Режим опекунства, режим согласования с родителями права переезда детей в Белоруссию соблюдался в полной мере. Даже в этом случае все документы без каких-либо изъятий были в порядке”, — рассказал Мезенцев журналистам.

По его словам, оздоровительные лагеря в Минской области уже посетили более двух тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик. Он уточнил, что это было согласовано руководящими органами Союзного Государства.

Также Мезенцев отметил, что структуры СГ принимают участие в программах социальной поддержки детей Донбасса: передавали автобусы для учеников спортивных секций, предоставляли интерактивные системы обучения, компьютеры и различный спортинвентарь, а также передавали гуманитарную помощь. Мезенцев подчеркнул, что в 2023 году СГ планирует продолжать активно поддерживать жителей новых регионов России.

Напомним, недавно Геннадий Зюганов рассказал KP.RU как дети Донбасса встретили День космонавтики в Москве.