Эрдоган сменил всех основных министров Турции в новом кабмине Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переизбрания на новый срок сменил вице-премьера Турции и всех основных министров в новом кабинете министров страны, включая министра обороны страны и глав МИД, МВД и Минфина.

Указом президента на должность вице-премьера назначен Джевдет Йылмаз, главой МИД назначен начальник разведки Хакан Фидан, а должность главы Минобороны занял начальник Генштаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер.

Напомним, 3 июня Эрдоган в ходе церемонии инаугурации принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Пост президента Турции он занимает с августа 2014 года и будет занимать еще в течение пяти лет.

Сайт KP.RU рассказывал, что западные издания после победы Эрдогана в унисон предрекают Турции продолжение жесткого правления, а также ожидают усиления роли республики на мировой арене.

Издание Politico отмечало, что победа Эрдогана может иметь значение далеко за пределами Анкары, поскольку Турция стоит на перекрестке Европы и Азии и играет ключевую роль в НАТО. Эрдоган превратил свою страну из нации, ориентированной в основном на себя, в геополитического игрока.