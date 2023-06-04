Lublin112: Украинские беженцы «захватили» польский Красныстав и держат в страхе его жителей Фото: REUTERS

Украинские беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе его жителей, об этом написал портал Lublin112.

В публикации сообщили о группе из нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями из-за чего «когда-то мирный город стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».

Подчеркивалось, что изначально с беженцами не было никаких проблем и люди даже не обращали на них внимание, но позже стали происходить «шокирующие события».

«Жители Красныстава также отмечают, как беженцы ведут себя в магазинах. Они ходят между полками, открывают упаковки различных продуктов, «угощаются» содержимым, а затем кладут обратно», -сказано в статье.

Сообщения о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении украинцев публикуются в социальных сетях.

Портал подчеркнул, чтоо в ситуацию пришлось вмешаться местным властям. Решением стало усилить патрулирование мест проживания беженцев.

Как писал сайт KP.RU, 14 апреля в Лондоне группа британских активистов разных рас вышла к Альберт-Холлу с мирными плакатами против конфликта с Россией. Однако, через некоторое время они были атакованы украинскими беженцами.

В марте беженцы с Украины пожаловались на оскорбления и случаи нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.

8 марта газета Rzeczpospolita сообщила, что недавно радостно принимающая всех беженцев с Украины Польша решила, что некоторые из выданных украинцам пособий оказались необоснованными, и теперь пытается вернуть свои деньги обратно.

В начале апреля жители Румынии, приютившие у себя украинских беженцев, начали «ультимативно» требовать от них искать себе новое жилье из-за планирующихся изменений в законы о поддержке переселенцев.