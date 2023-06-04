Guardian: Сербы на севере Косово нанесли на машины НАТО букву Z Фото: REUTERS

Сербское население на севере Косово начало использовать в качестве знака протеста против НАТО букву Z и нанесли ее на бронеавтомобили альянса, об этом сообщила газета The Guardian.

«Сербские протестующие в Звечане применили против солдат НАТО слезоточивый газ и светошумовые гранаты», - написала газета.

В статье отмечалось, что сербы также столкнулись с полицией в Звечане и раскрасили автомобили НАТО буквой Z, что является отсылкой к российскому знаку, который используется в ходе операции на Украине.

Как писал сайт KP.RU, 28 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Косово и Метохии грядет обострение обстановки, потому что косовоалбанский «премьер» Альбин Курти пытается стать региональным Зеленским.

Глава Сербии подчеркнул, что опасается крупных столкновений, так как Курти мечатет быть Зеленским, а «сербы больше не могут это терпеть».

29 мая на севере Косово этнические сербы пытались проникнуть в здание местной администрации и вступили в столкновение с полицейскими.

В еще трех общинах органы правопорядка начали охранять административные здания от недовольных. Полицейские Косово совместно с действующими под эгидой НАТО силами КФОР оцепили здания органов власти в общинах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Косовска-Митровица.