AP: кандидат в президенты США Никки Хейли проговорилась о необходимости заключить союз с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли сказала, что Соединенным Штатам нужно объединиться с Россией. Однако позже ее пресс-секретарь опроверг такие заявления, отметив, что политик оговорилась, проинформировало агентство Associated Press.

«Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, и это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, и тогда нам нужно объединиться с другими - Россией, Австралией, Японией, Израилем», - цитирует издание Хейли.

В то же время, в пресс-службе кандидата позже назвали такие заявления ошибкой, пояснив, что Хейли оговорилась.

«Никто не был жестче по отношению к России, чем Никки Хейли», - пояснили в предвыборном штабе политика.

Ранее сайт KP.RU рассказывал про главных кандидатов в президенты США на выборах 2024 года. В 2012 году Хейли высказывалась в поддержку Хиллари Клинтон, потом агитировала всех за Дональда Трампа и стала при нем постпредом США в ООН. Тогда она стала известна благодаря телефонной беседе с российскими пранкерами, по их просьбе согласившись поддержать несуществующее государство Биномо. Недавно она вернулась в политику с жесткой критикой в адрес России и Китая.

Профессор-американист Александр Домрин в беседе с KP.RU ранее рассуждал, при каких условиях будет возможен союз России и США.