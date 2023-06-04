Глава Минобороны Австралии Марлз заявил, что конфликт на Украине — начало переустройства мира Фото: REUTERS

Конфликт на Украине может быть началом будущего переустройства всего мира, либо «последним спазмом имперского прошлого Европы». Такое заявление сделал вице-премьер правительства, глава Минобороны Австралии Ричард Марлз.

— Государства видят возможность построить новый порядок в соответствии со своими предпочтениями, — заявил Марлз.

Он также отметил, что этот вопрос терзает его уже на протяжении года, но ответа на него Марлз так и не нашел. Помимо этого он считает, что Владимир Путин явно увидел возможность изменить нынешнее устройство мира путем проведения специальной военной операции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к любым контактам, которые позволят достигнуть целей страны.