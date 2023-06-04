Экономист Палермо заявил, что Украина будет уничтожена из-за долгов перед Евросоюзом и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украину уничтожат долговые обязательства перед Соединенными Штатами и Евросоюзом. Такое заявление сделал экономист Джулио Палермо в интервью для итальянского издания l'Antidiplomatico.

— Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего, — заявил Палермо.

Также по словам эксперта, США используют Украину, как инструмент для противостояния с Россией и разрыва ее связей с Евросоюзом. В этой ситуации Украина ослабляется и становится зависимой от западной финансовой и военной поддержки.

Палермо подчеркнул, что сейчас Украина держится только за счет международных кредитов, а граждане страны после конфликта будут уничтожены долговыми обязательствами, которые они не смогут выплачивать.

Ранее глава Минобороны Австралии Ричард Марлз заявил, что конфликт на Украине — начало переустройства мира, либо «последний спазм имперского прошлого Европы».