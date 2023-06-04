Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ в Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Российские военные нанесли удар по месту размещения Вооруженных сил Украины в районе Дарьевки в Херсонской области. Удалось уничтожить две лодки, два 120-миллиметровых миномета и одну гаубицу Д-30. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Помимо этого удалось ликвидировать четырех бойцов ВСУ и еще три были ранены в районе острова Корабелов в Херсоне.

Также в районе населенного пункта Дарьевка удалось нанести удар по пункту временной дислокации украинских подразделений, в ходе которого было уничтожено около 10 военнослужащих и несколько единиц техники.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили полевой лагерь ВСУ в Харьковской области. Также удалось ликвидировать командный пункт украинского подразделения в районе Торецка в Донецкой Народной Республики.