Минобороны: российские военные уничтожили украинский полевой лагерь в Харьковской области Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что в результате слаженных действий ракетных войск, артиллерии и авиации ВС России был уничтожен полевой лагерь украинского формирования в Харьковской области и командный пункт механизированной бригады ВСУ в ДНР.

“В районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области поражён полевой лагерь украинского националистического формирования. В районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ”, — говорится в свежей сводке о ходе спецоперации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, днем ранее украинское издание "Страна.uа" сообщило, что 2 июня на северо-востоке Украины в Харьковской области была объявлена воздушная тревога и прозвучало несколько взрывов.

Также недавно Минобороны России сообщило о ликвидации пункта дислокации иностранных наемников в Харьковской области, а также об уничтожении складов боеприпасов "иностранного легиона" в Черниговской и Харьковской областях.

Президент России Владимир Путин недавно отмечал, что в отличие от киевского режима, ВС России наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.