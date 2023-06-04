В ВСУ заявили о повреждениях на аэродроме возле Кропивницкого Кировоградской области Фото: Александр КОЦ

В районе города Кропивницкий Кировоградской области, а также в Сумской области на Украине поврежден оперативный аэродром и некоторые объекты инфраструктуры. Об этом сообщил советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью телеканалу «Рада».

— В Сумской области есть поражения объектов инфраструктуры. К сожалению, попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого. О последствиях я не буду говорить, — заявил Игнат.

Также ранее стало известно, что российские военнослужащие нанесли удары по месту размещения подразделений ВСУ в Херсонской области. Удалось уничтожить две лодки и еще ряд военной техники противника.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важным объектам военной промышленности и энергетики Украины с 10 октября 2022 года, после того, как была установлена причастность Киева к теракту на Крымском мосту.