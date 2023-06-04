На Украине ежедневно задерживают около 20 человек при попытке незаконно покинуть страну

На Украине ежедневно задерживают около 20 человек при попытке незаконно пересечь границу Фото: REUTERS

Представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в стране в сутки задерживают порядка 20 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу.

«Каждый день пограничники задерживают порядка 20 лиц, которые незаконно пытаются пересечь границу. Это за пределами пунктов пропусков и непосредственно на пунктах», - сказал Демченко в эфире одного из местных телеканалов.

Кроме того, по его данным, еще около 120-150 человек ежедневно получают отказ в пересечении границы.

Представитель госпогранслужбы пояснил, что те, кто пытаются пересечь границу, показывают поддельные документы о том, что им можно покидать страну. В частности, мужчины фальсифицируют документы о смерти супруги или справки о негодности к военной службе по медицинским показаниям.

Напомним, 24 февраля 2022 года на всей территории Украины было введено военное положение. Соответствующее решение приняла Верховная рада.

Военное положение - это особый режим функционирования страны. Военное положение вводится, если существует угроза национальной безопасности либо территориальной целостности государства, а также военной агрессии. Режим военного положения предусматривает, что органы государственной и местной власти и военные командования получают дополнительные полномочия. В то же время многие права и свободы граждан могут быть существенно ограничены.