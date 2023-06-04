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НовостиВ мире4 июня 2023 9:42

В Суэцком канале возобновлена навигация после отбуксировки застрявшего танкера

Отмечается, что удалось профессионально справиться с аварийной ситуацией
Роман ПОЛОСИКОВ
В Суэцком канале возобновлена навигация после отбуксировки застрявшего танкера

В Суэцком канале возобновлена навигация после отбуксировки застрявшего танкера

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Суэцком канале возобновлена навигация после того, как у танкера SEAVIGOUR отказал двигатель. Об этом сообщили на странице администрации канала в социальной сети Twitter.

— Регулярное судоходство по каналу возобновлено, мы профессионально справились с аварией нефтеналивного танкера SEAVIGOUR, — говорится в заявлении.

Для буксировки аварийного танкера было задействовано три судна, а глава администрации канала Усама Рабиа заявлял, что у них есть опыт проведения таких спасательных операций, поэтому они и смогли профессионально справиться с такой чрезвычайной ситуацией.

Ранее стало известно, что нефтяной танкер, следовавший из России в Китай сломался во время прохода через Суэцкий канал. Администрация канала, после сообщения информации о поломке, направила на место чрезвычайного происшествия необходимую технику для буксировки.