Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что против Зеленского начал выстраиваться «внутренний фронт» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине против президента страны Владимира Зеленского начал выстраиваться «внутренний фронт» из-за его некомпетентности и постоянных провалов его правительства. Такое заявление сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

— Против Зеленского выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел, — заявил Соскин.

Также он добавил, что на Украине увеличивается число недовольных правлением Зеленского из-за ряда провалов ВСУ, поэтому возможно нынешнего президента может ожидать противостояние с мэром Киева Виталием Кличко за власть.

При этом Соскин отметил, что по мере ухудшения ситуации в стране, внутреннее столкновение будет только усиливаться, поскольку Зеленский не способен ничего сделать.

Ранее Олег Соскин заявил, что на Украине усиливается диктатура Владимира Зеленского. Он призвал жителей страны не верить его заявлениям о контрнаступлении, поскольку на самом деле у ВСУ недостаточно сил для проведения такой операции.