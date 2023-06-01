Экс-советник Кучмы Соскин заявил об усилении диктатуры Зеленского на Украине Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действия Владимира Зеленского направлены на узурпацию власти на Украине. Эксперт считает, что в стране усиливается диктатура.

“Кому вы верите? Зеленскому? Возьмите просто и напишите все, что он обещал. Что он из этого исполнил? <…> Диктатура на Украине реально усиливается, и вся власть сосредотачивается в руках одного человека, который три года назад был комиком”, — заявил Соскин в своем видеоблоге.

Также он призвал украинцев быть объективными и не верить заверениям властей о приближающемся контрнаступлении. По его словам, у ВСУ недостаточно сил для проведения подобных операций, а вот у России достаточно запасов оружия для продолжения наступательных действий.

Напомним, подполковник ВС США Дэниел Дэвис тоже считает, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы президента Владимира Зеленского.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также отмечал, что политика Зеленского противоречит его предвыборным обещаниям, за что он будет изгнан после разгрома украинской армии в ходе конфликта. При этом подобный сценарий, по мнению Джонсона, наилучший из возможных для обманувшего своих избирателей президента.