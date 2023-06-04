Китай обвинил США и Канаду в преднамеренных провокациях в районе Тайваньского пролива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И в воскресенье, 4 июня, сказал, что США и Канада специально провоцируют риски в Тайваньском проливе. Такое он заявление сделал после появления видео, на котором показано сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе.

«Соответствующие страны преднамеренно искусственно создают инциденты в районе Тайваньского пролива, умышленно провоцируют риски, злонамеренно подрывают региональный мир и стабильность, а также посылают ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня», — цитирует И агентство РИА Новости.

Представитель Восточной зоны боевого командования амии КНР также добавил, что китайские военные сохраняют высокую степень боевой готовности и при необходимости примут ответные меры на любые угрозы или провокации.

Напомним, ранее канадский телеканал Global News опубликовал видео, на котором видно, как в Тайваньском проливе сближаются военный корабль КНР и эсминец ВМС США, произошедшее «едва» не привело к столкновению судов. Видео было снято с борта канадского корабля HMCS Montreal, который совместно с американскими военными участвует в маневрах в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа 2022 года ситуация вокруг Тайваня обострилась, произошло это после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. На Тайване проходили акции протеста. Манифестанты выступали против посещения острова спикером американского парламента.