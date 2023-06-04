Гладков: ВСУ обстреливают территорию рынка в центре Шебекино

По предварительным данным пострадавших нет Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреливают территорию рынка в центре города Шебекино. В результате этого образовалось три очага возгорания. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— ВСУ бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища, — заявил Гладков.

Он отметил, что по предварительным данным пострадавших нет, а на место уже выехали все оперативные службы города, которые устранят все последствия.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. Там в результате прямого попадания загорелся фельдшерско-акушерский пункт, а также повреждения получили Дом культуры, школа и детский сад.