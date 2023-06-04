Песков заявил, что Россия должна довести спецоперацию до конца Фото: REUTERS

Россия должна довести специальную военную операцию на Украине до конца и альтернативы этому не может и быть. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для телеканала «Россия-1».

— Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы, — заявил Песков.

Это заявление Песков сделал на фоне того, что западные страны молчат после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. При этом он подчеркнул, что Запад на протяжении многих лет закрывали глаза на бомбежки Донбасса еще до спецоперации и продолжают замалчивать преступления Киева.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной на данный момент не имеют перспективы, поскольку она лишь инструмент конфликта. Он отметил, что Запад использует Украину для ведения комбинированного конфликта с Россией.