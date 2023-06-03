Песков: переговоры с Украиной бесперспективны, поскольку она лишь инструмент конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина является лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России.

“Сейчас Украина - это фактически инструмент конфликта. Конфликт действительно стал более широким. Коллективный Запад собственно ведет такую комбинированную войну против нашей страны. Поэтому вот с этим инструментом заниматься решением конфликта бесперспективно”, — заявил Песков в эфире программы “Москва. Кремль. Путин”.

Недавно издание Mysl Polska также заявило, что Вашингтон использует Украину исключительно как инструмент для ослабления России. По мнению издания, для США Украина — это ресурс, в который они вложили значительные средства, и они будут использовать его до тех пор, пока он служит цели.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Украиной все последние годы руководили люди, фактически управляемые Западом, и которые создали из своей страны “антироссию”.