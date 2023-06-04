Песков: поставки дальнобойных ракет Украине приведут к росту напряженности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки Украине нового вооружения со стороны западных стран могут привести к дальнейшему росту напряженности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

— Сейчас уже мы видим начинающееся обсуждение о поставках, например, из Франции, Германии ракет с дальностью 500 и выше км. Это качественно совсем другое вооружение, — заявил Песков.

По его словам, это уже может привести к новому витку в спирали нагнетания напряженности в конфликте. Также Песков добавил, что права человека и европейские ценности уже стали для Запада чем-то «гуттаперчевым».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия должна довести спецоперацию до конца, поскольку другой альтернативы уже нет. Это стало ответом на то, что западные страны молчат после обстрелов Белгородской области со стороны Украины.