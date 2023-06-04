Вучич заявил, что ежедневно получает по 200 угроз убийства Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что каждый день получает по 200 угроз убийства, но при этом отметил, что это его работа — терпеть постоянные угрозы. Об этом политик заявил в ходе брифинга в ответ на вопрос про похожую на него куклу, которую повесили на массовом протесте оппозиции.

— Моя работа — терпеть такое свинство и гадости. Я президент республики, и моя работа — терпеть угрозы смертью. Не знаю, преследуется ли это официально, служебно, что касается меня — каждый день более 200 угроз убийством в отношении меня, — заявил Вучич.

Также он отметил, что президент страны обязан научиться терпеть подобное, а то, что эту куклу принес кто-то со стороны — ложь, поскольку у оппозиции всегда были подобные «виселицы».

Ранее Александр Вучич заявил, что миссия НАТО не защитила сербов в Косово и Матохии, несмотря на гарантии. По его словам, они не смогли предотвратить насилие и захват муниципалитетов.