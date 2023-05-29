Вучич заявил, что миссия НАТО не защитила сербов в Косово и Матохии вопреки гарантиям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопреки гарантиям, Международные силы безопасности под эгидой НАТО не защитили сербов на севере Косово и Метохии. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации.

— Представители KFOR вопреки гарантиям не защитили сербов и не предотвратили захват муниципалитетов и насилие, — заявил Вучич.

Напомним, что ранее стало известно, что этнические сербы вступили в столкновение с полицией при попытке проникнуть в здание местной администрации. В трех других общинах силовые структуры начали охранять административные здания от недовольных.

Позже стало известно, что представители сил безопасности НАТО атаковали сербов, а в результате этого пострадали два человека. Очевидцы сообщали о звуках выстрелов. Помимо этого силовики применили слезоточивый газ против населения.