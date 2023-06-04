Экс-разведчик США Риттер заявил, российская армия уничтожит прошедших учения НАТО бойцов ВСУ

Экс-разведчик США Риттер заявил, российская армия уничтожит прошедших подготовку НАТО бойцов ВСУ Фото: REUTERS

Российской армии по силам уничтожить бойцов ВСУ, которые прошли учения на военных базах НАТО. Такое заявление сделал бывший офицер Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер в эфире Redacted.

— Украинцы не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся. От них ничего не останется, — заявил Риттер.

Также он добавил, что на военных базах НАТО, бойцы украинской армии не получают должной подготовки из-за нехватки времени. Риттер подчеркнул, что ВСУ всеми силами пытаются «заполнить дыру» в своих рядах после огромных потерь в битве за Артемовск.

При этом специалист считает, что даже так у Киева нет ресурсов, чтобы начать контрнаступление.

Ранее Скотт Риттер заявил, что ВСУ постоянно откладывают начало контрнаступления из-за точных ударов ВС РФ. При этом он отмечает, что российская армия превосходит ВСУ по мощи и попросту не дает им собрать необходимое для контрнаступления количество войск.