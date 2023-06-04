Акция протеста оппозиции в Варшаве собрала около 500 тысяч участников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 500 тысяч человек принимают участие в акции протеста оппозиции в Варшаве, сообщили организаторы митинга.

«В марше идет около полумиллиона человек», – сказал один из организаторов.

Как передает газета Wyborcza, акция протеста организована крупнейшей оппозиционной партией Польши «Гражданская платформа», которую возглавляет бывший премьер-министр страны Дональд Туск. Митинг приурочен к годовщине проведения в Польше парламентских выборов 4 июня 1989 года.

Участники акции выражают протест против правящей партии республики «Право и справделивость». Как считают организаторы марша и присоединившиеся к нему, партия власти урезает свободы и проводи антиевропейскую политику.

«Наши дети, наши внуки не простят нам, если мы отдадим Польшу тем, кто ею сейчас правит», – заявил Туск, выступая перед участниками акции.

Как писал сайт KP.RU, что в Польше создадут комиссию, которая займется изучением «влияния России». Местная оппозиция резко выступила против инициативы, заявив о чрезмерных полномочиях нового надзорного органа.