Рогов заявил о неудачной попытке ВСУ и польских наемников прорвать линию соприкосновения в Запорожской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины при поддержке польских наемников попытались прорвать линию соприкосновения в Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сегодня около 12:00 боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа. Помимо регулярных частей боевиков ВСУ, в атаке приняли участие польские наемники. Благодаря качественной обороне наших бойцов, артиллерии и прицельному минометному огню, враг понес потери, и откинут с занятых позиций», – написал он в Telegram.

По словам Рогова, ВСУ задействовали около двух мотопехотных рот и более 15 единиц бронетехники, в том числе танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1. Им удалось вклиниться на глубину 400 метров, после чего российские силы отбросили их.

Как уточнил член администрации Запорожской области, украинские войска потеряли не менее десяти единиц бронетехники и около 50 человек. В настоящее время боевые действия продолжаются, ВСУ предпринимают попытки штурма, добавил Рогов.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе Вооруженные силы России пресекли попытку украинских войск зайти в село Лобковое Запорожской области. Рогов отмечал, что ВСУ пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы заставить российские войска оттянуть больше сил на этот участок линии соприкосновения.