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НовостиПолитика29 мая 2023 8:17

Российские войска пресекли попытку ВСУ зайти в село Лобковое Запорожской области

Это не первый подобный случай на данном участке Запорожского направления, отметил Рогов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска пресекли попытку ВСУ зайти в село Лобковое Запорожской области Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Российские войска пресекли попытку ВСУ зайти в село Лобковое Запорожской области Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Вооруженные силы России пресекли попытку украинских войск зайти в село Лобковое Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Пресечена очередная попытка боевиков ВСУ зайти в Лобковое Запорожской области. Нацисты получили достойный отпор. Это далеко не первый подобный случай на данном участке Запорожского фронта», – написал он в своем Telegram-канале.

Как заявил Рогов, Вооруженные силы Украины пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы заставить российские войска оттянуть больше сил на этот участок линии соприкосновения.

Напомним, ранее Рогов заявил, что Украина планирует в скором времени устроить провокацию на Запорожской области АЭС и обвинить в ней Россию с целью прекратить работу миссии МАГАТЭ на станции.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ обстреливают регион британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.