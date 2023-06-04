Минобороны: ВС России нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки

По противнику нанесен артиллерийский удар Фото: REUTERS

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась перейти через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области, российские военные нанесли по ней удар, заставив отойти. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ России выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар, противник рассеян и отошел», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 4 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинская ДРГ зашла в село Новая Таволжанка, российские силы вели с ней бой. По его словам, боевики хотели встретиться с ним. Гладков отметил, что готов обсудить с диверсантами вопрос возвращения белгородцев, которые находятся в плену у боевиков, на пропускном пункте «Шебекино».