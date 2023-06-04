Белгородский губернатор Гладков сообщил о бое с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская диверсионно-резведывательная группа (ДРГ) зашла в село в Новая Таволжанка Белгородской области, в настоящее время российские силы ведут с ней бой, сообщи глава региона Вячеслав Гладков.

«Зашли с ДРГ, идет бой в Новой Таволжанке. Надеюсь, что они все будут уничтожены», – сказал он в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, боевики хотят встретиться с ним. Как заявил Гладков, он готов обсудить с диверсантами вопрос возвращения белгородцев, которые находятся в плену у боевиков, на пропускном пункте «Шебекино».

Напомним, в воскресенье, 4 июня, глава региона рассказывал о том, что ВСУ начали обстреливать территорию рынка в центре города Шебекино. Из-за прямых попаданий образовались три очага возгорания, но информации о пострадавших не поступало.

Напомним, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины, округ подвергся усиленным обстрелам. В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области был введен правовой режим контртеррористической операции.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые атаковали Белгородскую область.