Кандидат в президенты США Рамасвами призвал заставить Украину пойти на серьезные уступки России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон должен заставить Киев пойти на серьезные уступки Москве для того, чтобы закончить конфликт, сосредоточившись на Пекине. Такое заявление в эфире ABC News сделал кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

«Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине, которой придется пойти на серьезные уступки России», - заявил кандидат в президенты США.

Рамасвами назвал Пекин главной угрозой для Вашингтона, отметив, что для противостояния китайской стороне США необходимо побыстрее закончить украинский конфликт. Он также призвал Соединенные Штаты взять на себя обязательство не допускать Украину в Североатлантический альянс.

«Китай делает ставку на то, что он собирается пойти на Тайвань, не в интересах США находиться в одновременном конфликте с двумя ядерными сверхдержавами», - добавил политик.

Напомним, ранее Рамасвами осудил помощь Киеву, призвав вместо помощи Украине решать проблему с наркокартелями в США.