Число погибших при горном обвале на юго-западе Китая возросло до 19 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в воскресенье, 4 июня, в городском округе Лэшань провинции Сычуань, расположенном на юго-западе Китая, осыпалась горная порода, в результате чего погибли 19 человек, а пятеро пострадали.

Как сообщает Global Times, обвал произошел в волости Юншэн на территории государственного лесхоза Луэрпин. На разбор завалов было направлено свыше 600 спасателей с оборудованием, которые вели поисково-спасательные работы до 20 часов вечера воскресенья, 4 июня.

Сообщается, что под завалами оказались жилые и производственные помещения. Как сообщают местные жители, горные породы затронули общежитие для сотрудников.

«Там работает не так много местных жителей, большинство рабочих и пострадавших из других мест», - приводит издание слова одного из местных жителей, который отметил, что после обвала дороги были перекрыты.

Напомним, в июне 2019 года в результате горного обвала в Китае погибли пять человек.