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НовостиПроисшествия5 июня 2023 5:55

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что при ночном обстреле со стороны ВСУ пострадал один человек

Сейчас его жизни ничего не угрожает
Роман ПОЛОСИКОВ
Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что при ночном обстреле со стороны ВСУ пострадал один человек

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что при ночном обстреле со стороны ВСУ пострадал один человек

Фото: Сайт Губернатора и Правительства Белгородской области

Мирный житель пострадал во время ночного обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области, но на данный момент его жизни ничего не угрожает. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Пострадал во время обстрелов один из мирных жителей. Но он находится под присмотром врачей, и его жизни ничего не угрожает, — заявил Гладков.

Также он выразил уверенность в том, что белгородские врачи смогут быстро поставить его на ноги. Помимо этого Гладков рассказал, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в Белгородской области поврежден один из энергетических объектов. Восстанавливать его начнут уже в ближайшее время.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области в Новой Таволжанке идет бой с украинской ДРГ. Также он подчеркнул, что все боевики вскоре будут уничтожены.