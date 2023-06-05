Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что при ночном обстреле со стороны ВСУ пострадал один человек Фото: Сайт Губернатора и Правительства Белгородской области

Мирный житель пострадал во время ночного обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области, но на данный момент его жизни ничего не угрожает. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Пострадал во время обстрелов один из мирных жителей. Но он находится под присмотром врачей, и его жизни ничего не угрожает, — заявил Гладков.

Также он выразил уверенность в том, что белгородские врачи смогут быстро поставить его на ноги. Помимо этого Гладков рассказал, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в Белгородской области поврежден один из энергетических объектов. Восстанавливать его начнут уже в ближайшее время.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области в Новой Таволжанке идет бой с украинской ДРГ. Также он подчеркнул, что все боевики вскоре будут уничтожены.