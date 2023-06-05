Сенатор Ковитиди заявила, что США пытаются развязать новый конфликт в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США намерены создавать новые конфликты в Европе, включая Приднестровье. Они хотят все сильнее ухудшать внешнеполитическую европейскую повестку. Такое заявление сделала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее мнению, Вашингтон хочет активизации уже проплаченного конфликта с Россией и не важно, кто именно будет вступать в это противостояние.

Она также подчеркнула, что в Белом доме хотят разморозить конфликт в Приднестровье, а для этого они хотят использовать свое «карманное государство» Украину. Ковитиди заявила, что на молдавское правительство в США обратили внимание после того, как Грузия не позволила втянуть себя в конфликт с Россией.

Также по словам сенатора, возможный конфликт в Приднестровье принесет для США серьезные репутационные потери, поскольку тогда всему миру будет понятно, что настоящие агрессоры — США и Украина.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад тайно ненавидит Зеленского, поэтому и подталкивают его вести свой народ «на убой».