Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран до сентября 2023 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Европейская комиссия продлила запрет импорта украинского зерна до сентября 2023 года в пять стран, граничащих с Украиной. Об этом сообщили в агентстве PAP со ссылкой на источники в Брюсселе.

— Еврокомиссия продлила до середины сентября запрет ЕС на импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Он вступил в силу 2 мая и заменил односторонние решения о запрете импорта, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Венгрия призвала Евросоюз продлить текущие ограничения на ввоз в страну украинской сельхозпродукции. Там посчитали, что таким образом можно «не перегружать» рынок во время сбора урожая.

Еще в апреле KP.RU рассказывал, что ряд стран Европы решили самостоятельно ввести запрет на импорт украинского зерна. В некоторых из них запретили не только ввоз зерна, но и его продажу и переработку. Эти ограничения касаются не только зерна, но и всей сельхозпродукции.