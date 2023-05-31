Венгрия призвала Евросоюз продлить ограничения на импорт зерна из Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Венгрия призвала Евросоюз продлить ограничения на импорт зерна из Украины в пять стран Восточной Европы, сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики.

По информации РИА Новости, Будапешт предлагает продлить ограничения как минимум до конца этого года. Как полагают в венгерском Минсельхозе, такие меры позволят перевозить украинское в период сбора урожая без «перегрузок» для рынков стран, где установлены ограничения. Кроме того, Венгрия попросил у Еврокомиссии (ЕК) финансовую поддержку для своих фермеров, чтобы они смогли вывезти зерно со складов до начала сбора урожая.

Напомним, ранее Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия приняли решение о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов из Украины. Сделано это было после протестов местных фермеров. Они несли убытки из-за того, что дешевое украинское зерно оставалось на европейском рынке, хотя изначально предполагалось, что оно отправится в страны Африки.

В конце апреля ЕК договорилась со странами, которые ввели ограничения на импорт зерна из Украины, что они снимут запрет на импорт зерна из Украины и в свою очередь получат 100 миллионов евро для пострадавших фермеров.