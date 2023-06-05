Правительство России продлило упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств до конца 2024 года

Упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств в РФ продлены до конца 2024 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России приняло решение продлить упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств на территорию РФ сроком до конца 2024 года. Об этом объявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли выводить их быстрее на внутренний рынок, правительство продлил до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур", - сообщил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Так, речь идет о регистрации аналогов лекарственных средств, которые уже были ранее представлены на российском рынке, а также о получении разрешений на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках. В таком случае на упаковку должны быть нанесены наклейки с переводом на русский язык.

Данные меры, по словам Михаила Мишустина, обеспечат наличие необходимых людям лекарственных препаратов в России.

Напомним, в январе KP.RU писал о том, что в Европе возник острый дефицит ряда лекарств в аптеках.