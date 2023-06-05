Подполковник Марочко: ВСУ активизировались на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия активизировалась на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

“С утра поступает информация о том, что противник активизировался в нашей зоне ответственности, речь идет о купянском, краснолиманском и донецком направлениях”, — сообщил военный агентству РИА Новости.

Днем ранее Министерство обороны России сообщило, что ВСУ утром 4 июня предприняли крупномасштабное наступление на пяти участках на Южнодонецком направлении. В ведомстве отметили, что целью противника являлся прорыв обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке линии соприкосновения. Однако своих задач противник не добился.

Сайт KP.RU рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала и раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.