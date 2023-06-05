В Минобороны Украины заявили, что Киев не сможет применять истребители F-16 в летнем контрнаступлении Фото: REUTERS

Киев не сможет использовать истребители F-16 в ходе контрнаступления летом этого года, поскольку на подготовку пилотов и инженеров потребуется время, а их применение в боевых условиях будет возможно только осенью или зимой. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

«Этим летом, к сожалению, мы вынуждены оставаться без истребителей F-16. Мы будем задействовать всю технику на земле», - заявил глава украинского военного ведомства в интервью телеканалу NHK, отвечая на вопрос о возможностях использования истребителей в контрнаступлении.

Резников заявил, что Киеву необходимо «не только натренировать пилотов», но также нужно будет «подготовить и содержать инженеров и другой персонал».

Ранее старший научный сотрудник по оборонной политике в вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation Джон Венабл призвал Киев умерить ожидания от получения истребителей F-16, указав на их уязвимость перед российскими системами ПВО.