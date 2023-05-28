Bloomberg: истребители F-16 будут слишком уязвимы перед российскими системами ПВО

Российская ПВО способна обнаружить и уничтожить F-16 на большом расстоянии Фото: REUTERS

Старший научный сотрудник по оборонной политике в вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation Джон Венабл призвал Украину умерить ожидания от получения американских истребителей F-16.

По словам Венабла, российские системы ПВО способны обнаружить и “отработать” по самолетам этой конфигурации на большом расстоянии, задолго до подхода к российским рубежам.

“Все, что можно будет сделать, это нырнуть в грязь и надеяться, что холм окажется между вами и системами наведения ракеты. Без такого прикрытия шансы на выживание невелики”, — приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Напомним, издание Politico сообщало, что Зеленский хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16. При этом обозреватель Брендан Коул отмечал, что в резерве авиации ВКС России находится около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков. Авиационный парк российской армии в десять раз больше, чем у ВСУ, и является главным козырем ВС России при возможном контрнаступлении Киева.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что поставка украинской армии американских истребителей четвертого поколения F-16 не сможет кардинально изменить ход конфликта на Украине.