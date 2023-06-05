МИД России не видит перспектив для продления зерновой сделки

Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва не видит перспектив для продления зерновой сделки.

"Но мы продолжаем, естественно, консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года", - сообщил Вершинин журналистам, а также указал на наличие перекосов в выполнении сделки, которые до сих пор не были устранены.

Замглавы МИД РФ также сообщил о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки.

Напомним, черноморская зерновая инициатива была заключена 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. В мае Россия и Украина продлили действие сделки на два месяца сроком до 17 июля.

В понедельник, 5 июня, Еврокомиссия вопреки протестам украинской стороны продлила запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС.