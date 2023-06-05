Пушилин: за двое суток ВСУ дважды безуспешно пытались наступать в районе Угледара Фото: Александр КОЦ

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на угледарском направлении за последние два дня украинская армия дважды безуспешно пыталась начать контрнаступление и с большими потерями была отброшена назад.

“Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки наступать достаточно серьезными силами, в результате чего понес очень серьезные потери как в живой силе, так и в технике. На данный момент боестолкновения продолжаются, но противник с потерями отброшен назад”, — рассказал Пушилин в эфире телеканала “Россия 24”.

Также он говорил, что ситуация на флангах вокруг города Артемовск "очень тяжелая, но контролируемая", а сам город подвергается обстрелам со стороны украинской армии.

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что украинская армия предпринимает попытки начать наступление в Запорожской области, однако Вооруженные силы РФ успешно сдерживают натиск противника.

Днем ранее Министерство обороны России сообщило, что ВСУ утром 4 июня безуспешно предприняли попытку проведения крупномасштабного наступления на пяти участках на Южнодонецком направлении.

Напомним, подполковник ВС США Дэниел Дэвис считает, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы президента Владимира Зеленского.