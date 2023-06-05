Рогов: российская армия успешно сдерживает натиск ВСУ в Запорожской области Фото: соцсети

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы РФ успешно сдерживают натиск украинской армии в Запорожской области.

“Наша армия сдерживает натиск украинских боевиков, не давая им возможности продвинуться вглубь нашей обороны. Активны боевые действия продолжаются”, — сообщил Рогов агентству РИА Новости, отметив увеличение интенсивности обстрелов тылов российской армии в Запорожской области.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия активизировалась на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

Днем ранее Министерство обороны России сообщило, что ВСУ утром 4 июня безуспешно предприняли попытку проведения крупномасштабного наступления на пяти участках на Южнодонецком направлении.

Напомним, подполковник ВС США Дэниел Дэвис считает, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы президента Владимира Зеленского.