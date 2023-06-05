Пушилин назвал ситуацию на флангах Артемовска очень тяжелой, но контролируемой

Ситуация на флангах вокруг города Артемовск "очень тяжелая, но контролируемая" Фото: Александр КОЦ

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на флангах вокруг города Артемовск "очень тяжелая, но контролируемая", а сам город подвергается обстрелам со стороны украинской армии.

“Что касается флангов: ситуация контролируемая, очень тяжелая, сложная, но контролируемая. И также мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит”, — рассказал Пушилин в эфире телеканала “Россия 24”.

Напомним, 20 мая стало известно, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц рассказывал, как проходил решающий штурм западных кварталов Артемовска и как российские бойцы умудрялись спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что провал украинской армии в Артемовске и огромные потери при длительной осаде города стали серьезным ударом по боевому духу солдат ВСУ.

Бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро отмечал, что союзникам Киева было сложно принять провал ВСУ в Артемовске и они сконцентрируются на военной поддержке и ускорению ожидаемого контрнаступления украинской армии. При этом, по его словам, ВСУ к нему не готовы, а ВС России постоянно срывают их планы ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.