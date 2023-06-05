Продажи легковых автомобилей в России выросли в 2,6 раза Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

В России продажи легковых автомобилей выросли за год в 2,6 раза и достигли 72,2 тысячи единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Как уточняется на сайте агентства, 51% проданных в мае этого года легковых машин приходится на три бренда – LADA, Chery и Haval. Так, автомобилей LADA было продано в прошлом месяце 22 тысячи штук, что составило более 30% от совокупного объема продаж. Китайских Chery и Haval было реализовано по 7,4 тысячи единиц.

Кроме того, в пятерке самых продаваемых брендов автомобилей оказались китайский Geely – 6,7 тысячи и корейский KIA – 3,1 тысячи штук. Что касается отдельных моделей, то самой продаваемой по итогам мая стала LADA Granta – этих машин реализовали в количестве 15,8 тысячи единиц.

Как писал сайт KP.RU, по итогам 2022 года продажи новых легковых автомобилей в России упали почти на 60%.